Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию от коронавируса жителей временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма на третьем этапе иммунизации — ориентировочно это апрель текущего года.



Об этом сообщил замглавы МОЗ, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время специальной сессии форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».



Он отметил, что жители неподконтрольных территории смогут провести вакцинацию в пунктах прививок на подконтрольной Укриане территории.



«Для них будет дейстовать такая же процедура записи, как и для всех остальных украинцев, — через онлайн-портал. Они должны будут знать, где они могут и в какой день провести вакцинацию», — подчеркнул Ляшко.



Главный санитарный врач добавил, что жителей оккупации не будут прививать мРНК вакциной (Pfizer/BioNTech и Moderna) из-за сложностей с логистикой. Для людей с неподконтрольных территорий будут применяться вакцины с температурой харнения 2-8 градусов тепла, потому что они дольше могут находится в холодильниках на пунктах вакцинации.

Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом вакцинации можно ознакомиться здесь.



Украина должна в ближайшее время получить 117 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer-BioNTech, которую распределят среди медиков. Препарат стране передадут в рамках глобальной инициативы COVAX. В Минздраве подчеркивают, что Украина уже договорилась о получении 22 миллионов доз вакцин по разным каналам.