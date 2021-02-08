Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина может начать вакцинацию от ковида жителей неподконтрольного Донбасса в апреле

08 февраля 2021, 12:50

Украина может начать вакцинацию от ковида жителей неподконтрольного Донбасса в апреле

Министерство здравоохранения планирует начать вакцинацию от коронавируса жителей временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма на третьем этапе иммунизации — ориентировочно это апрель текущего года.

Об этом сообщил замглавы МОЗ, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время специальной сессии форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Он отметил, что жители неподконтрольных территории смогут провести вакцинацию в пунктах прививок на подконтрольной Укриане территории.

«Для них будет дейстовать такая же процедура записи, как и для всех остальных украинцев, — через онлайн-портал. Они должны будут знать, где они могут и в какой день провести вакцинацию», — подчеркнул Ляшко.

Главный санитарный врач добавил, что жителей оккупации не будут прививать мРНК вакциной (Pfizer/BioNTech и Moderna) из-за сложностей с логистикой. Для людей с неподконтрольных территорий будут применяться вакцины с температурой харнения 2-8 градусов тепла, потому что они дольше могут находится в холодильниках на пунктах вакцинации.

Читайте также:

«Украинцы — не подопытные кролики». Зеленский не видит гарантий эффективности российской вакцины от ковида

Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом вакцинации можно ознакомиться здесь.

Украина должна в ближайшее время получить 117 тысяч доз американо-немецкой вакцины Pfizer-BioNTech, которую распределят среди медиков. Препарат стране передадут в рамках глобальной инициативы COVAX. В Минздраве подчеркивают, что Украина уже договорилась о получении 22 миллионов доз вакцин по разным каналам.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
Вакцинация Вакцина коронавирус
Организации
Минздрав
Люди
Виктор Ляшко

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:50
Украина может начать вакцинацию от ковида жителей неподконтрольного Донбасса в апреле
22:13
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
18:15
Правозащитник: «МГБ ЛНР» обвиняет братьев Борисовых в терроризме. Их пытали
14:08
Жилой район в селе под Донецком вновь попал в зону обстрела
11:51
«ДНР» в понедельник возобновит пропуск через КПВВ под Донецком
10:40
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
10:12
«ДНР»: 174 заболевших и 12 умерших от COVID-19 за сутки
09:18
«ЛНР» заявила о 20 заболевших и двух умерших от COVID-19
10:23
«ДНР»: 13 смертей за сутки и 192 новых случая заражения COVID-19
09:33
«ЛНР» зарегистрировала 15 новых случаев заболевания коронавирусом
23:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 5 февраля
10:09
«ДНР» и «ЛНР» назвали свежие данные о заболеваемости коронавирусом
все новости
15:06
Украина требует заблокировать Twitter-аккаунт «представительства МИД РФ в Крыму»
14:10
Украина уже договорилась о получении 22 млн доз вакцин от ковида, говорят в Минздраве
14:04
В Латвии на год запретили трансляцию российского госканала
13:19
На Луганщине за сутки выявили 14 новых случаев коронавируса
12:50
Украина может начать вакцинацию от ковида жителей неподконтрольного Донбасса в апреле
12:42
Зеленский будет вакцинироваться от коронавируса после медиков
12:31
Экс-сотруднику СБУ, который перешел на сторону «ДНР», заочно сообщено о подозрении
11:15
В ВОЗ подтвердили, что Украина включена в первую очередь поставки вакцин в рамках COVAX
10:54
«Украинцы — не подопытные кролики». Зеленский не видит гарантий эффективности российской вакцины от ковида
10:32
В Нидерландах сегодня состоится очередное заседание по делу МН17
10:24
Зеленский анонсировал проведение 30 еженедельных форумов на разные темы, включая Донбасс
09:25
На Донетчине за сутки выявили 28 случаев коронавируса
все новости
ВИДЕО
Как Россия руководит «Л-ДНР», заседание ООН на Донбассе и работа КПВВ. Дайджест НД ►
07 февраля, 22:13
Закрытие «каналов Медведчука» и «русский Донбасс» в Донецке ►
07 февраля, 10:40
Скандальная доктрина «Русский Донбасс» и повышение тарифов в Донецке и Луганске. Дайджест НД ►
01 февраля, 11:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция