Кириленко: На Донетчине пока нет оснований для перехода в «красную» зону карантина

Донецкая область остается в «оранжевой» зоне карантина, и оснований для перехода ее в «красную» зону пока нет. Об этом сообщил на брифинге в среду глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



По его словам, на Донетчине от коронавируса уже провакцинировано 620 человек, в том числе 520 военных и 100 медиков.



«Процесс в области на сегодня обеспечивают семь бригад, всего мы предусматриваем привлечение около 10 бригад. Этого вполне достаточно для проведения своевременной вакцинации», – сказал Кириленко.



Он добавил, что в процессе вакцинации в области делают акцент не на темпах, а на отслеживании состояния здоровья после вакцинации привитых людей.



«Сбоев у нас нет. Процесс вакцинации и ситуация с заболеваемостью коронавирусом у нас полностью контролируемы», – подчеркнул Кириленко.



Глава области отметил, что Донетчина сейчас находится в «оранжевой» зоне, и с большой долей вероятности в ней и останется, поскольку основанием для перехода в «красную» зону карантина является превышение показателей по двум критериям, сейчас в регионе превышен только один критерий – эпидпорог.



«Не будем забывать, что коронавирус с начала 2020 года у нас, но грипп, ОРВИ и другие простудные заболевания никуда не исчезли. Сейчас показатель эпидпорога в области выше почти на 22%», – уточнил Кириленко.



Он добавил, что всего критериев, которые определяют зонирование карантина, – шесть. По большинству из них в области данные намного ниже.



В частности, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом в области составляет 10,8% (должно быть не более 20%), охват тестированием – 481 (норма – не менее 300 на 100 тысяч населения). Уровень госпитализации должен не превышать 60 случаев на 100 тысяч населения, на Донетчине – 26,9. Динамика уровня госпитализации должна быть не более 50%, в области – 24%. Загруженность коек с кислородом – не более 65%, в области на сегодня – 14,7%.

По состоянию на 3 марта, за все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 47 698 заболевших ковидом. Из них 44 076 пациентов выздоровели, умерли 1073 человека. Продолжают лечение 2 549 человек.