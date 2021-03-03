В Донецкой области сделали больше 600 прививок от ковида. Это рекорд в Украине

Донецкая область является рекордсменом по числу сделанных прививок от коронавируса. За все время прививочной кампании в регионе вакцинировали 620 человек, в том числе 220 вчера.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



Всего в Украине сделано уже 6 888 прививок от коронавируса. За минувшие сутки были вакцинированы 1 983 человека.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.