В Донецкой области сделали больше 600 прививок от ковида. Это рекорд в Украине

Донецкая область является рекордсменом по числу сделанных прививок от коронавируса. За все время прививочной кампании в регионе вакцинировали 620 человек, в том числе 220 вчера.
Об этом сообщает министерство здравоохранения.
Всего в Украине сделано уже 6 888 прививок от коронавируса. За минувшие сутки были вакцинированы 1 983 человека.
Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.
Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.
Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.
Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.