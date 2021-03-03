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Коронавирус на Донетчине: Еще 213 заболевших и 11 смертей

03 марта 2021, 12:14

Коронавирус на Донетчине: Еще 213 заболевших и 11 смертей

В Донецкой области за минувшие сутки, 2 марта, подтвердили 213 новых случаев коронавирусной болезни. От осложнений COVID-19 умерли еще 11 человек. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

От коронавируса скончались три человека в Краматорской территориальной громаде, два – в Мариупольской, по одному – в Никольской, Часовоярской, Дружковской, Марьинской, Волновахской и Кальчицкой ТГ.

За сутки лаборатории сообщили о еще 213 больных, среди которых 15 детей. В том числе в Мариупольской ТГ – 67 заболевших, в Краматорской – 50, в Славянской – 19, в Бахмутской – 18, в Николаевской – 16, в Торецкой – 14, в Константиновской – 10, в Селидовской – 8; по три новых случая – в Никольской и Мангушской, по два – в Дружковской и Кураховской, один – в Волновахской ТГ.

Донецкая область продолжает находиться в «оранжевой» карантинной зоне.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 47 698 заболевших ковидом. Из них 44 076 пациентов выздоровели, умерли 1073 человека. Продолжают лечение 2 549 человек.

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