На Донетчине откроют 11 обновленных приемных отделений экстренной медицинской помощи

В Донецкой области в текущем году будут открыты после реконструкции 11 приемных отделений экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил на брифинге глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Он отметил, что в феврале завершились работы по реконструкции двух приемных отделений экстренной медицинской помощи в Краматорске и Константиновке. Сейчас работы идут еще по трем приемным отделениям в Покровске, Доброполье и Бахмуте. В Бахмуте отделение строится за счет средств Международного комитета Красного Креста.



«В целом по области это 11 приемных отделений, которые даже с теми проблемами, которые возникали, будут достроены, оборудованы и введены в действие в сроки, предусмотренными в рамках программы "Большая стройка"», – сказал Кириленко.



Глава области также сообщил, что в 2020 году было завершено строительство 21 амбулатории общей практики семейной медицины.



«Всего запланировано завершить в первом полугодии текущего года 27 амбулаторий, то есть еще шесть мы строим», – добавил Кириленко.