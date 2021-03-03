Донетчина признана лидером социальных проектов «Большого строительства» в 2020 году

По итогам 2020 года Донецкая область достигла самых высоких показателей в реализации социальной части программы «Большое строительство». Но планов на 2021 год еще больше. Об этом рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом».



По его словам, в области были реализованы проекты по пяти школам, пяти детским садам и ряду спортивных объектов.



«Донецкая и Луганская области находятся в особом фокусе внимания правительства. Например, 1 сентября прошлого года мы вместе с главой Донецкой облгосадминистрации открыли новые реконструированные и капитальным образом отремонтированные школы в области», – отметил Чернышов.



Министр рассказал, что в планах на 2021 год – более 500 объектов по всей стране.



«Будет построено значительное количество школ, детских садов, дошкольных учреждений и объектов спортивной инфраструктуры, более 200 объектов медицинской инфраструктуры. Мы планируем реализовать в следующем году по программе "Большая реставрация" проекты по объектам культуры – это реставрация исторических, культурных объектов по территории Украины. И, конечно же, мы продолжим реконструкцию дорог как государственного, так и местного значения», – перечислил Чернышов.



Он добавил, что кроме этого, вводится новое направление – проекты экономического развития. Это проекты, которые в первую очередь должны создавать новые рабочие места, влиять на добавочную стоимость, которая формируется в регионе, приводить к росту регионального валового внутреннего продукта.



«Это 40 проектов в 2021 году. Это несколько индустриальных парков, которые мы запланировали реализовать в 2021-м, так называемые IT-парки. Они должны не только помогать развитию, образованию специалистов современных направлений, но и развивать предпринимательство. Потому что именно навыков предпринимательства часто не хватает украинцам для развития малого и среднего бизнеса», – пояснил Чернышов.



Министр уточнил, что финансирование проектов-стартапов лежит полностью на государстве и на регионах, на местных бюджетах, а в будущем рассчитывают на привлечение частного капитала.

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