Украина ждет извинений от премьера Словакии из-за шутки про Закарпатье и Россию

Министерство иностранных дел Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича из-за недипломатичной шутки. Речь идет об «обещании Закарпатья» России в обмен на вакцину.



Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на комментарий МИД.



Украинские дипломаты считают, что «заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений».



В ведомстве отметили, что неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.



«МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матович за некорректные высказывания», – говорится в комментарии.



Во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: «Закарпатскую Украину».



Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.



Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит «чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией».