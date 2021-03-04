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Шмыгаль рассказал, какими будут «ковид-паспорта» в Украине

04 марта 2021, 14:06

Шмыгаль рассказал, какими будут «ковид-паспорта» в Украине

В Европе и мире еще нет единого подхода, каким должен быть паспорт лиц, вакцинированных от COVID-19. Но Украина имеет свое видение и будет его предлагать. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Украина как государство очень далеко продвинулась в направлении цифровизации: это и приложение «Дія», и электронный паспорт, и электронные водительские права, и более 50 электронных услуг на портале «Дія».  Все это, по словам премьера, даже у европейцев вызывает интерес, и украинцы могут делиться опытом.

«Что касается паспортов вакцинации, наиболее надежный вариант – это электронная верификация вакцинированного лица. Ее можно называть паспортом вакцинации – как угодно – идут дискуссии, как правильно это идентифицировать в Европе и в мире», – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас любой бумажный документ, даже с голограммой, можно подделывать, и это может выдаваться невакцинированным людям.

«Когда есть QR-код, есть единый верифицированный государственный реестр, за который несет ответственность государство, – вы в телефоне откроете QR-код, и его можно проверить по данным из реестра о том, что вы вакцинированы или не вакцинированы. QR-код – это, наверное, наиболее простой и наиболее защищенный способ верификации вакцинированных лиц», – пояснил Шмыгаль.

Премьер сообщил, что сейчас в Европе еще идет дискуссия, и единого варианта, каким должен быть международный паспорт вакцинированного лица, – пока нет.

«Мы к этим дискуссиям будем присоединяться и предлагать свой опыт. Вот этот реестр вакцинированных лиц, который заработал с 1 марта, – это готовый государственный реестр для такой электронной верификации. Сейчас в него (в очередь на вакцинацию – Ред.) записались 100 тысяч человек. Вот они провакцинируются – и мы будем иметь 100 тысяч людей, которые провакцинировались. Далее они получают QR-код, и таким образом идет верификация», – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что скорее всего, паспорт вакцинированных лиц будет разрабатываться в формате, который предусматривает использование QR-кода, наличие государственных реестров и общую верификацию реестров между странами, чтобы они были адаптированы.

Также премьер выразил уверенность, что уже летом производители вакцин будут работать с коммерческими клиниками, и люди, которые захотят выехать за границу на отдых, смогут провакцинироваться.

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