«ДНР» выселяет людей из служебных квартир украинских правоохранителей в Донецке

В группировке «ДНР» так называемое «министерство внутренних дел» требует от жителей отдельных районов Донецкой области покинуть служебные квартиры и дома сотрудников МВД Украины, выделенные им до 2014 года.



В «ДНР» считают, что ряд квартир на территории, которую контролируют незаконные вооруженные формирования, являются собственностью «МВД ДНР». Раньше эти квартиры выдавались сотрудникам украинской милиции в качестве ведомственного жилья. В «ДНР» называют этих правоохранителей «бывшими».



В группировке заявили, что две квартиры в Донецке по улицам Довженко и Ленинградской должны быть выселены. Люди, которые там живут, не являются «сотрудниками МВД ДНР», а люди, прописанные в квартирах, давно не появлялись там. Группировка потребовала от жильцов вывезти личное имущество и передать ключи в так называемое «МВД ДНР».