На подконтрольной группировке «ДНР» территории утвержден «Порядок выявления, учета, хранения, оценки и распоряжения бесхозяйными недвижимыми вещами». Соответствующий «указ» 1 февраля подписал глава «ДНР» Денис Пушилин.



Также бумага предусматривает создание так называемой межведомственной комиссии по вопросам управления бесхозяйственными недвижимыми вещами.



Другим «указом» Пушилин отменил «распоряжение» 2015 года, которое предполагало, что эта межведомственная комиссия занимается «государственным управлением» недвижимости. Теперь же «межведомственная комиссия» сможет не только определять орган «государственного управления» бесхозной недвижимостью, но и передавать такое имущество в аренду.



Как и ранее, председателем «межведомственной комиссии» является, глава «Фонда госимущества ДНР».

«Комиссия» рассматривает заявления разных «органов ДНР», которые выявили недвижимость, «имеющую признаки бесхозности».

В последствии «комиссия» может определить один из этих «органов» управителем недвижимости.



При этом указано, что бесхозное имущество может стать «государственным» или быть передано в «муниципальную» собственность по решению «суда ДНР».