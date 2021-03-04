Президент Зеленский утвердил Положение о Конгрессе местных и региональных властей: Подробности

Президент Владимир Зеленский указом № 89/2021 утвердил Положение о Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины, сообщает пресс-служба главы государства.



В Положении указано, что Конгресс является консультативно-совещательным органом, среди основных задач которого – содействие эффективному завершению реформы местного самоуправления и налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов, а также мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов на региональном и местном уровнях.



Конгресс будет участвовать в выработке государственной региональной политики. Кроме того, он должен изучать и обобщать международный опыт в сфере территориального развития с учетом стандартов Европейской хартии местного самоуправления и формировать состав делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.



В задачи Конгресса также входит изучение реализации на местном и региональном уровнях Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.



Конгресс состоит из председателя, президиума, палаты регионов и палаты местных властей. Председателем Конгресса является президент Украины.



В состав Конгресса входят по должности, в частности, руководители Верховной Рады и Кабинета министров, руководство Офиса президента, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, министры, представители областных и районных государственных администраций и органов местного самоуправления, члены делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей совета Европы и другие.



Положением предусмотрено, что Конгресс собирается на заседания в случае необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Конгресса.

Президент Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей во время заседания Совета развития громад и территорий 25 февраля. По его словам, создание Конгресса позволит улучшить отношения между местными властями и официальным Киевом.



Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Конгресс возглавит глава государства и он будет двухпалатным: палата местной власти и палата регионов. Две палаты самостоятельно выберут руководство палат и делегируют по три представителя в президиум Конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами Украины.