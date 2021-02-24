Зеленский объявил о создании Конгресса местных и региональных властей. И поставил задачу написать кодекс

Президент Владимир Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте. Такое заявление он сделал во время заседания Совета развития громад и территорий в четверг.



По его словам, создание Конгресса позволит улучшить отношения между местными властями и официальным Киевом.



«Отношения между центром и громадами должны стать абсолютно новыми, я бы даже сказал, качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и действенными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины», — подчеркнул Зеленский.



Он уточнил, что Конгресс должен стать площадкой для диалога и поиска государственных решений. "Всем нам пора осознать, что центральная и местная власть не конкуренты и не соперники, а партнеры. Одна команда", - подчеркнул президент.



Глава Офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Конгресс возглавит глава государства и он будет двухпалатным: палата местной власти и палата регионов. Две палаты самостоятельно выберут руководство палат и делегируют по три представителя в президиум Конгресса, который будет представлен высшими должностными лицами Украины.

Президия Конгресса будет заседать ежемесячно. Палата местных властей и палата регионов будут собираться ежеквартально и будут подавать предлажения в поветску дня президии Конгресса. Общее заседания Конгресса будет проходить каждые полгода или по требованию.



Свою речь Ермак завершил словами: «Желаю продуктивного дня и высоких результатов, господа конгрессмены».

Каков будет статус нового образования, пока непонятно. То что, Конгресс будет иметь статус государственного органа, решения которого обязательны к исполнению, выступающие не говорили.



В конце заседания Совета развития горомад и регионов Зеленский подписал указ о создании Конгресса. Также президент отметил, что у новосозданной структуруры будет свой постоянно дейсвующий офис.



Кроме того, Зеленский назвал «первый глобальны вопрос», над решением которого Конгресс должен сосредоточиться, а именно над написанием Муниципального Кодекса Украины.



«Я знаю, что есть разные видения и модели этого документа. Думаю, нам удастся разработать этот кодекс вместе, который будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению всей нашей унитарной и неделимой Украины», — подчеркнул президент.