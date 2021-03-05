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Справки ВПЛ, адресная помощь, идентификация: В Минреинтеграции рассказали о запуске цифровых услуг для жителей ОРДЛО и переселенцев

05 марта 2021, 19:53

Справки ВПЛ, адресная помощь, идентификация: В Минреинтеграции рассказали о запуске цифровых услуг для жителей ОРДЛО и переселенцев

До конца года в Украине будет запущен ряд электронных сервисов для жителей временно оккупированных территорий и переселенцев. Об этом «Новостям Донбасса» рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, который курирует направление цифровой трансформации. 

Он сообщил, что в плане цифровизации услуг, который представило Министерство цифровой трансформации, предусмотрен раздел «Реинтеграция». В него будут включены три блока услуг.

Первый блок – это доступ к электронным сервисам для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно оккупированных территорий.  

«В рамках этого блока мы рассматриваем услуги, которые предоставляются именно ВПЛ, – это и получение справки, получение адресной помощи и удаленная идентификация. Также для жителей временно оккупированных территорий – кастомизация существующих электронных услуг в том плане, чтобы они были доступны. Потому что в разных сервисах есть определенные блокеры, которые препятствуют доступу для жителей с временно оккупированных территорий», – пояснил замминистра.

Второй блок – это развитие и цифровая трансформация регионов, в частности, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Третий блок связан с правами человека. Туда входит как оформление разрешения для иностранцев на посещение временно оккупированной территории, так и цифровизация услуг для людей, которые лишены свободы.

Сейтхалилев отметил, что из перечня услуг первого блока в первую очередь планируется запуск подачи заявления на получение адресной помощи ВПЛ, далее – услуги по переоформлению справки переселенца, и в конце года – по электронной идентификации.

Замминистра пояснил относительно возможности жителям ОРДЛО оформить справку переселенца дистанционно, что на первом этапе основной объем работы связан с переоформлением уже выданных ранее справок.

«Фокус мы делаем на то, что порядка полутора миллионов человек имеют эту справку, и естественно, новых ВПЛ, которые получают эту справку, – небольшое количество. Сейчас основной объем работы связан с тем, что люди, например, меняют адрес, и им нужно обновить эту справку. Поэтому мы фокусируемся в первую очередь на этом, а вторым этапом будет получение новых справок», – сказал Сейтхалилев.

Что касается дистанционной электронной идентификации, он отметил, что рассматривалось много инструментов, с помощью которых это можно сделать.

«Обсуждались варианты и с привязкой к географическим координатам, с привязкой к вышкам мобильных операторов. Сейчас не могу сказать, какой будет алгоритм конечный, но в любом случае анатилика в этом плане ведется. До конца года эта услуга будет запущена», – заключил замглавы Минреинтеграции.

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Министерство цифровой трансформации представило план цифровизации государственных услуг, который включает 94 проекта в разных сферах. Этот план представляет из себя публичный каталог, в котором размещены все статусы и описания проектов, а также дедлайны и указаны ответственные за реализацию.

В частности, есть раздел «Реинтеграция», который предусматривает цифровизацию существующих услуг для переселенцев и жителей временно неподконтрольной части Донбасса и Крыма. 

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