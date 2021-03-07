Виртуальные мобильные номера для жителей ОРДЛО: подробности

Виртуальные мобильные номера для жителей неподконтрольных территорий Донбасса возможны, но для оформления этой услуги все равно нужно будет выехать на контролируемую территорию. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, который курирует направление цифровой трансформации.



«Для получения электронной цифровой подписи, каких-то документов, в том числе и мобильного виртуального номера, нужно будет, возможно, приехать один раз на контролируемую территорию, чтобы приобрести номер здесь и пополнить на год этот номер. Если у него есть карточка украинских банков, он может это делать онлайн. Такая услуга уже есть, операторы откликнулись», – рассказал чиновник «Новостям Донбасса».



Он отметил, что некоторые украинские операторы сообщили, что пока у них нет возможности предоставить виртуальные номера абонентам, но эту услугу можно внедрить.

Ранее сообщалось, что Минреинтеграции изучает возможность внедрения виртуальных мобильных номеров для жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. Это позволит жителям неподконтрольных территорий с помощью мобильного Интернета или Wi-Fi и с использованием мобильного принимать и осуществлять звонки, получать и отправлять SMS-сообщения без наличия физической SIM-карты.