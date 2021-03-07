Может продлиться до конца весны: В Мариуполе готовятся к третьей волне COVID-19

В Мариуполе готовятся встретить третью волну пандемии COVID-19. В городе стартовала вакцинация от коронавируса, в стационарах больниц подготовили почти 1000 мест с подключенным кислородом. Об этом говорится в сюжете «Мариупольского телевидения».



В городе на этой неделе началась вакцинация от COVID-19. Первыми делают прививки медикам, работающим с коронавирусными больными.



«На этой неделе Мариуполь присоединился к первому этапу вакцинации. Это ключевой шаг на пути борьбы с коронавирусной инфекцией. При этом нужно понимать, что пандемия не закончилась. В западных регионах страны растет количество заболевших. Поэтому мы увеличили количество тестирований и призываю продолжать соблюдать ограничительные нормы», – отметил городской голова Вадим Бойченко.



Главный врач городской больницы №4 Владимир Жигиль высказал мнение, что без вакцинации преодолеть пандемию будет практически невозможно.



«Все это время мы боремся с последствиями инфекции. Вакцинация позволит перейти на этап ее профилактики. Чем больше людей будет привито, тем быстрее мы сформируем коллективный иммунитет. Это позволит преодолеть пандемию», – сказал врач.



Директор Центра первичной медико-санитарной помощи №2 Мариуполя Евгений Матвеев добавил, что вирус мутирует, в последнее время все чаще встречается бессимптомное протекание болезни.



«Мы получили достаточное количество антигенных тестов на выявление вируса COVID-19, и теперь будем тестировать абсолютно всех пациентов, даже тех, кто пришли с температурой 37,2 на первичном уровне», – добавил Матвеев.



Врачи отмечают, что третья волна пандемии может начаться в восточных регионах в конце марта и продлиться до конца весны.



Городские власти утверждают, что к этому готовы: медиков экипировали защитными средствами, укомплектовали мобильные бригады, а ковидные больницы обеспечили медикаментами.



По данным горсовета, всего в Мариуполе зафиксировано 17 749 случая заболевания коронавирусом, 16 859 пациентов выздоровели, есть 293 летальных случаев. На текущий момент занято 17,7% от общего числа мест в стационарах больниц для пациентов с COVID-19.

В Мариуполе 3 марта началась кампания по вакцинации против коронавируса. В первый день вакцинации прививку получили 34 медика, которые работают с больными COVID-19.