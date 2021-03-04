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В Мариуполе стартовала вакцинация от коронавируса

04 марта 2021, 13:38

В Мариуполе стартовала вакцинация от коронавируса

В Мариуполе началась кампания по вакцинации против коронавируса. В первый день вакцинации 3 марта прививку получили 34 медика, которые работают с больными COVID-19, говорится в сюжете телеканала «Донеччина TV».

Медицинский директор мариупольской больницы №4 Андрей Серветник – один из первых, кому сделали прививку.

«У нас проходит первая вакцинация медицинских работников, которые задействованы на оказании помощи больным с COVID-19. Медицинские работники, которые согласились на вакцинацию. Всего 34 медика получают препарат в первый день кампании», – пояснил Андрей Серветник.

По словам директора мариупольской больницы №4 Владимира Жигиля, он вакцинируется исходя из двух целей – личной и общественной.  

«Личная цель, потому что не хочется болеть, а я, кстати, не переболел. И нам нужен – в стране и в городе – общественный иммунитет. Будет общественный иммунитет – эта зараза сойдет на нет. Если мы не будем этого понимать, тогда будет все печально», – говорит Владимир Жигиль.

Первые впечатления медиков от вакцинации – позитивные. Говорят, больно не было, времени много не потратили. После процедуры вернутся к работе.

«Все хорошо, все спокойно. Чувствую себя хорошо. Меня провакциниоовали, сейчас нужно пройти в послевакционную палату, немножко посидеть, чтобы не было никаких побочных действий. Но я думаю, этого не будет», – рассказал медбрат мариупольской больницы №4 Владислав.

Он добавил, что ранее уже переболел, и чтобы избежать повторного заболевания, решил провакцинироваться.

Медики из стационарных отделений и члены мобильных групп первыми получают прививки вакциной Covishield в Мариуполе. После этого процедуру проведут пожилым людям из интернатов.

Всего в город доставили 500 доз препарата. Когда они закончатся, из стационарного областного склада поступит следующая партия.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета. 

С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.

Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Лидером по числу прививок за весь период иммунизации остается Донецкая область — здесь сделано 840 прививок.

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