За выходные на Донбассе ОБСЕ насчитала более 100 нарушений режима тишины

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более ста нарушений режима прекращения огня на Донбассе за период с вечера 5 по вечер 7 марта, сообщается на сайте организации.



Большинство нарушений было зафиксировано в Донецкой области (106), тогда как в Луганской – 12.



Сообщается, что за предыдущий отчетный период (26-28 февраля) в Донецкой области было задокументировано 59 таких нарушений, а в Луганской области 46 нарушений.



Также в ОБСЕ проинформировали, что утеряли беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса (БПЛА) у подконтрольной правительству Романовки Донецкой области. БПЛА потерял сигнал обоих модулей GPS по техническим причинам.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдается обострение ситуации в зоне конфликта.



Вооруженные силы Украины и подконтрольные России группировки обвиняют друг друга в обстрелах. При этом стороны утверждают, что не открывают огонь первыми, а стреляют в ответ.