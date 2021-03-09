Центр противодействия дезинформации скоро начнет работу в Украине, пообещал президент

Центр противодействия дезинформации, создание которого было анонсировано ранее, начнет свою работу уже в ближайшее время, заявил президент Владимир Зеленский.



«Сегодня Украина находится на передовой, в частности, и на передовой борьбы с пропагандой. В ООН я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации, в ближайшее время он начнет свою работу и в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире», — сказал Зеленский во время форума «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм» во вторник.



Также президент анонсировал появление в школьной программе уроков медиаграмотности.

В феврале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что основными направлениями работы центра противодействия дезинформации станут: выявление, реагирование, противодействие, просветительство и коммуникационные проекты.