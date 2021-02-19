Минкульт Украины анонсировал запуск центра противодействия дезинформации

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует запустить Центр противодействия дезинформации в марте. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.



«Наше министерство работает над запуском Центра противодействия дезинформации (ГПД), что позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор. Отбор команды уже идет», — написал Ткаченко.



По его словам, основными направлениями работы этого центра станут: выявление, реагирование, противодействие, просветительство и коммуникационные проекты.



Он добавил, что планируется сотрудничество и с фактчекинговыми организациями в Украине.



Ткаченко отметил, что при создании центра минкульт учтет опыт стран, где уже действуют аналогичные центры — EUvsDisinfo в ЕС, Центр ведущего опыта в сфере стратегических коммуникаций НАТО в Латвии и другие структуры.