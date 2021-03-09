В Украине началась третья волна коронавируса на фоне проникновения на европейский континент более заразных и опасных штаммов COVID-19. Об этом в ходе брифинга во вторник сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Он отметил, что из-за распространения «британского» и «южноафриканского» штаммов страны мира ужесточают карантинные ограничения.



«Эти штаммы коронавируса отличаются коротким инкубационным периодом в 1-3 дня, втрое большей заразностью, уменьшением доли безсиптомов или легких форм заболевания и, к сожалению, высокой смертностью», – сказал Степанов.



Министр добавил, что кроме органов дыхания, мутации коронавируса поражают почки, печень и центральную нервную систему.



«В мире существенно возросла доля повторных заболеваний, которая колеблется от 4 до 18% от общего количества заболеваний. У 52-76% пациентов фиксируется также выраженный постковидный синдром, который длится от трех до шести месяцев», – констатировал Степанов.



По его словам, в Украине уже началась третья волна пандемии коронавируса, и уже было подтверждено присутствие «британского» штамма.

По данным на 9 марта, за все время пандемии в Украине зарегистрирован 1 410 061 заболевший ковидом. Из них 1 199 229 человек выздоровели, а 27 204 умерли.