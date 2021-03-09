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Чуть более трех тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за 8 марта

09 марта 2021, 08:19

Чуть более трех тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за 8 марта

За понедельник, 8 марта, в Украине выявили 3 261 новый случай заболевания коронавирусом. При этом 975 человека выздоровели, а 76 умерли.

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране зарегистрирован 1 410 061 заболевший ковидом. Из них 1 199 229 человек выздоровели, а 27 204 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (460), Ивано-Франковской (433), Черновицкой (409), Львовской (351) областях и в городе Киев (201).

Вчера провели 18 207 тестирований на коронавирус.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

8 марта являлся выходным днем в Украине.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля. 

Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.

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