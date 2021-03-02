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Вирус мутирует, клиническая картина изменилась – Степанов о штаммах коронавируса в Украине

02 марта 2021, 22:18

Вирус мутирует, клиническая картина изменилась – Степанов о штаммах коронавируса в Украине

В Украине пока зарегистрированы европейские штаммы коронавируса, но еще ожидаются результаты по исследованию нескольких сотен образцов. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина 24».

Он рассказал, что в Украине пока только создаются соответствующие лаборатории для исследования мутации штаммов коронавируса, потому образцы отправляют в мировые лаборатории.

«В клинику "Шарите" в Берлине мы отправили 200 образцов. По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов. Сейчас отправляем еще 350 образцов в Лондон», – перечислил Степанов.

Кроме того, по его словам, были отобраны образцы в Ивано-Франковской области и переданы на исследование в Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины.

Министр здравоохранения отметил, что клиническое течение коронавирусной болезни с начала пандемии существенно изменилось.

«Мы действительно видим и по лабораторным исследованиям, что нет таких высоких показателей реактивного белка, которые были ранее в соответствии с состоянием человека. Когда мы говорим, что клиническая картина изменилась, это означает, что корреляция между лабораторными анализами и клиническим состоянием человека не такая, какая была раньше. Если раньше у человека, который находился в реанимации, мы видели и высокие цифры С-реактивного белка, и других показателей, то сейчас уровень может быть низкий, но в то же время состояние пациента достаточно тяжелое», – сказал он.

Степанов объяснил, почему «помолодело» острое течение болезни.

«Вирус мутирует. Это мы знаем, широкая общественность, только о мутациях из Великобритании или ЮАР. В то же время он мутирует... Есть еще одна большая проблема – это когда люди не обращаются вовремя к врачу. Человек заболел, он уже все понял о ковиде, как ему кажется, и считает, что не надо обращаться к врачу, а потом через неделю, на 9-10-й день он уже в очень тяжелом течении болезни с низкой сатурацией и кислородозависимостью поступает в больницу», – добавил глава Минздрава.

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В Украине добровольная вакцинация от коронавируса стартовала 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.

Прививку вакциной Covishield, которая в Индии выпускается по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сделали президент Украины Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию от ковида.

Минздрав обещает к лету нарастить объемы вакцинации до 7 миллионов прививок в месяц. 

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