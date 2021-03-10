Украинский центр противодействия дезинформации будет презентован в четверг, 11 марта, на форуме «Украина 30».



Об этом сообщил глава офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год», передает «Интерфакс-Украина».



Ермак добавил, что «к сотрудничеству с центром Украина приглашает всех международных партнеров».



«Считаем, что наши немецкие друзья и коллеги одними из первых присоединятся к этой идее, потому что сегодня Украина есть действительно, к сожалению, плацдармом, где контринформация, в первую очередь, со стороны Российской Федерации используется постоянно. Потому мы [Украина] имеем большой опыт противодействия и очень надеемся, что сможем скоординировать наши усилия с международными партнерами», — резюмировал Ермак.



Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал скорый запуск в Украине центра противодействия дезинформации. По его словам, в будущем он станет международным хабом противодействия пропаганде.