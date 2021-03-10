Екатерина Губарева, бывшая «министр иностранных дел» и «экс-депутат» группировки «ДНР», а также жена сепаратиста Павла Губарева, с 2019 года живет и работает в России.



Об этом пишет сепаратистский ресурс DNR LIVE, который ранее связывали с семьей Губаревых.



Отмечается, что сейчас Екатерина занимается бизнесом в сфере IT-технологий.



По всей видимости, Павел Губарев также живет вместе с ней в РФ.



Екатерина исчезла из публичного пространства в 2018 году после того, как ее исключили из «предвыборного» списка сепаратистского движения «Свободный Донбасс».



Павел Губарев ничего не публикует на своих страницах в соцсетях с 2019 года. Бывшему «народному губернатору» и одному из идеологов «Новороссии» отказали в регистрации кандидатом на «выборах» главы «ДНР» осенью 2018-го. В случившемся он обвинял нынешнего главу «ДНР» Дениса Пушилина и тогдашнего помощника президента России Владислава Суркова.



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