Губарев: Мы выгнали Пушилина в Москву, но Сурков его вернул

Идеолог «Новороссии» Павел Губарев заявил, что главу группировки «ДНР» Дениса Пушилина в 2014 году «выгнали в Москву» из Донецка. Однако тот вернулся благодаря помощнику президента РФ Владиславу Суркову.



«Он лишь транслирует написанное его советниками на бумажечке. Он никогда и не имел политической субъектности. В 2014 году мы его выгнали в Москву. А вернулся он в республику только благодаря Суркову, который сделал его вице-спикером. Пушилин выражает волю определенной группы людей, которая его поддержала и запихнула обратно в ДНР. А так, Пушилин абсолютно пустой, несубъектный человек. У него напрочь отсутствуют политические цели, а все его заявления написаны для него на бумажечке», - заявил Губарев сайту «Русская народная линия».



Он считает, что заявления Пушилина о стремлении Донбасса в Россию не говорят о его реальных планах.

По информации Reuters и других источников, Владислав Сурков является кремлевским куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также Сурков находится в санкционном списке Украины.