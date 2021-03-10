Заседание Совета по национальной безопасности и обороне состоится в четверг, 11 марта, в 15:00. Информацию об этом УНН подтвердила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.



Ранее СМИ сообщили о том, что на заседании СНБО могут рассмотреть вопрос о лишении военных и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.



Также, по данным СМИ, будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.



Накануне секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится 12 марта.