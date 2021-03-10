Заседание Совета национальной безопасности и обороны состоится 11 марта в 15:00, а не в пятницу, как заявлялось изначально. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники.



Повестка дня совещания еще не составлена, но издание узнало, что СНБО планирует продолжить лишать званий военных, перешедших на сторону государства-агрессора.



Также будет рассмотрен вопрос выполнения государственного оборонного заказа на 2021 год.



Информацию о переносе заседания на четверг подтвердили источники «Украинской правды» и Liga.net в Офисе президента.



Кроме того, 11 марта в Киеве презентуют центр противодействия дезинформации.

В феврале СНБО провело три заседания, на которых были введены санкции. Так, 2 февраля были введены санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца — народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который является ближайшим соратником одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. Вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.



На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.



Во время заседания 26 было решено ввести санкции против 10 генералов, которые сбежали из Украины в 2014 году после Майдана.