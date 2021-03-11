Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин отрицает, что украинский олигарх Игорь Коломойский и сбежавший в Россию экс-глава МВД Украины Виталий Захарченко пытаются установить контакт с «администрацией» в Донецке.



«Никто из названных лиц не пытался установить контакт с Донецкой народной республикой, потому что понимают безрезультатность таких намерений», — сказал Пушилин в интервью российскому сайту «ПолитНавигатор».



Он подчеркнул, что эти люди «очень далеки от народа Донбасса, и народ Донбасса платит им тем же — полным недоверием».



Так Пушилин прокомментировал информацию из сети о якобы визите представителей Коломойского на неподконтрольную Украине часть Донбасса после введения санкций США против олигарха. Что касается Виталия Захарченко, то в феврале он заявил о готовности возглавить «объединенный Донбасс».



Вместе с тем Пушилин не ответил на вопрос, остается ли в силе в Донецке статус персон нон-грата для окружения экс-президента Виктор Януковича.