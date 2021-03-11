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Центр противодействия дезинформации создают при СНБО. Его запустят на следующей неделе

11 марта 2021, 13:29

Центр противодействия дезинформации создают при СНБО. Его запустят на следующей неделе

Международный Центр противодействия дезинформации будет функционировать на базе Совета нацбезопасности и обороны Украины. На следующей неделе Центр начнет свою работу.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«В ближайшие дни начнет свою работу такой международный центр, который будет создан на базе СНБО. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и внимательно следить за его деятельностью», — сказал он во время форума «Украина 30» в четверг.

Ермак отметил, что на сегодняшний день ОП имеет «подтверждения и заинтересованность» иностранных партнеров в участии в работе Центра.

По его словам, в течение следующих нескольких недель будущий руководитель Центра и сотрудники смогут ознакомить общественность с его деятельностью.

Позже на пресс-конференции замглавы Исполнительного комитета реформ Александр Ольшанский пояснил, что этот Центр при СНБО будет курировать работу других центров, которые создадут при органах власти. 

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что при его министерстве будет создан Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Основными направлениями работы Центра станут: выявление, реагирование, противодействие, просветительство и коммуникационные проекты.

В частности, для выявления фейков Центр намерен использовать сеть фактчекеров, сотрудничество с СНБО и другими органами. В будущем планируется создание своей системы контент-анализа.

В части реагирования планируется сотрудничество с органами власти и их пресс-службами. Относительно противодействия фейкам Центр намерен, в частности, выявлять ботофермы и блокировать их путем взаимодействия с администрациями соцсетей. Также планируется, что Центр разработает изменения в законодательство относительно санкций за распространение дезинформации. 

Среди коммуникационных проектов Центра намечено создание онлайн-музея российский дезинформации, рейтинга «фейкометов», конкурса на лучший проект по противодействию дезинформации и распространение тематических публикаций.

Решение о создании Центра при СНБО будет принято на ближайшем заседании СНБО, которое состоится сегодня.

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Организации
Снбо Центр противодействия дезинформации
Люди
Владимир Зеленский Андрей Ермак

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