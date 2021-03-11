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Ермак: Центр борьбы с фейками поможет украинским делегациям на переговорах по Донбассу

11 марта 2021, 14:17

Ермак: Центр борьбы с фейками поможет украинским делегациям на переговорах по Донбассу

Переговоры по Донбассу, которые идут в рамках Нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе, становятся объектом дезинформации сразу после их завершения. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе форума «Украина 30». 

Он отметил, что в этой связи украинские делегации в ТКГ и на переговорах Нормандского формата заинтересованы в том, чтобы Центр противодействия дезинформации начал работать и оказывал поддержку. 

«Потому что тяжелые, но такие необходимые переговоры, которые там проходят, они сегодня тоже являются объектом дезинформации, манипуляции, которая начинает свою грязную технологию буквально за несколько секунд после окончания переговоров», – заявил Ермак.

Он отметил, что такое происходит независимо от места и формата переговоров – проходят ли они в Берлине, в Париже или в формате видеоконференции.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что международный Центр противодействия дезинформации будет функционировать на базе Совета нацбезопасности и обороны Украины. На следующей неделе этот центр начнет свою работу.

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