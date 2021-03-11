Пандемия коронавируса не должна быть поводом для того, чтобы держать КПВВ на Донбассе закрытыми. Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам Человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в Киеве.



«Конечно, из-за COVID-19 легитимно внедрять некоторые ограничения для обеспечения безопасности людей. Но мы уверены, что люди могут пересекать КПВВ безопасно и можно внедрить соответствующие мероприятия, чтобы обеспечить доступ», — отметила она, представляя доклад о ситуации с правами человека в Украине за полгода.



В частности, в докладе подчеркивается, что от совокупных последствий конфликта и пандемии COVID-19 особенно страдают люди, которым необходимо пересекать линию соприкосновения. С 1 августа 2020 по 31 января 2021 количество пересечения КПВВ на линии соприкосновения в обоих направлениях сократилась на 96 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 — 2020 годов.



В ООН напомнили, что в Луганской области ежедневно работает пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская».



В Донецкой области функционирует только один КПВВ — «Новотроицкое» и то он осуществляет пропуск только два раза в неделю — в понедельник и пятницу. В остальные дни его работу блокирует группировка «ДНР».



В Миссии ООН отметили, что из-за этого многим людям приходится ездить на подконтрольную Украине территорию через Россию, что «подвергает их на дополнительные риски для здоровья, трудности и финансовые траты», а также административную ответственность — штрафы со стороны властей Украины.