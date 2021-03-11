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Около 65 тысяч детей на неподконтрольном Донбассе не имеют украинского свидетельства о рождении

11 марта 2021, 17:24

Около 65 тысяч детей на неподконтрольном Донбассе не имеют украинского свидетельства о рождении

В неподконтрольных украинской власти районах Донбасса около 65 тысяч детей не имеют свидетельства о рождении украинского образца. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в ходе презентации нового доклада о ситуации в стране.

Она отметила, что жители временно неподконтрольных украинской власти территорий имеют трудности с регистрацией рождения детей.

«По оценкам УВКБ ООН, до 65 тысяч детей не имеют свидетельств о рождении, выданных в Украине. Это мешает лицам, которые проживают на территории, контролируемой самопровозглаешнными ресупбликами, осуществлять свои права как гражданам Украины», – сказала Богнер.

Она заявила, что Мониторинговая миссия ООН по правам человека еще раз призывает украинское государство «установить административную процедуру для регистрации детей, рожденных на территории, которая контролируется вооруженными группами».

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