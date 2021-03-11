Вооруженные силы Украины не позволят боевикам повторить захват украинских территорий, как это было в 2014 году. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов по итогам заседания СНБО в четверг.



Он ответил на вопрос о слухах, которые распространяют боевики на Донбассе, о якобы готовящемся наступлении ВСУ 15 марта, а также прокомментировал возможность провокаций в этой связи со стороны незаконных вооруженных формирований.



Данилов отметил, что СНБО 24 часа в сутки получает информацию от всех соответствующих структур о ситуации на Донбассе.



«То, что касается даты 15 марта, – это уже какая-то мантра, потому что все сейчас говорят о 15 марта, непонятно почему. У нас четкая понятная ситуация. Мы четко осознаем, что происходит на фронте», – заявил Данилов.



Секретарь СНБО отметил, что главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, командующий операцией Объединенных сил и другие командующие «находятся на своих местах».



«Это профессиональные люди, и наша армия уже не позволит делать то, что было в 2014 году. Кто бы это ни был, у кого бы не было каких посягательств. Это совсем другая армия», – подчеркнул Данилов.

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