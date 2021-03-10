На встрече руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с послами стран «Большой двадцатки» (G20) говорили об обстрелах на Донбассе и Крымской платформе. Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно, отметили в ОП.



Руководитель Офиса Главы государства подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в Нормандском и Минском форматах.



Для этого будут обсуждаться дополнительные меры по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности в рабочей группе по безопасности Трехсторонней контактной группы.



Андрей Ермак поблагодарил партнеров Украины с «Нормандской четверки» — Францию и Германию за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств — участников Нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта.



Ермак также проинформировал послов о проведении в Украине накануне 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в последние недели наблюдалось обострение ситуации в зоне конфликта.