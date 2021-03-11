Римский клуб был сильнее донецкого. Фото: AS Roma

Донецкий «Шахтер» проиграл итальянской «Роме» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Игра в Риме завершилась со счетом 3:0.



Первый гол на 23-й минуте забил Лоренцо Пеллегрини. Римляне удвоили счет на 73-й минуте благодаря голу Стефана Эль-Шаарави. Через четыре минуты Джанлука Манчини сделал результат разгромным







Наставником «Ромы» является бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсенка.

Паулу Фонсека и нынешний тренер «горняков» Луиш Каштру. Фото: «Шахтер»

Ответный матч состоится 18 марта в 20:00 на НСК «Олимпийский» в Киеве. Поединок пройдет со зрителями, билеты уже в продаже.



Другой украинский клуб на этой стадии турнира — киевское «Динамо» — проиграл дома испанскому «Вильярреалу» со счетом 0:2.