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«ЛНР» закрывает шахты, но не знает, что делать с их насосными станциями и очистными сооружениями

12 марта 2021, 13:40

«ЛНР» закрывает шахты, но не знает, что делать с их насосными станциями и очистными сооружениями

Группировка «ЛНР» закрывает шахты на временно неподконтрольной украинской власти территории, и при этом остаются бесхозными насосные станции и очистные сооружения закрытых предприятий.

Как сообщает пресс-служба «главы ЛНР», 11 марта в Ровеньках прошло совещание, на котором обсуждались вопросы передачи объектов водопроводно-канализационного хозяйства ликвидируемых шахт.

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что сейчас в стадии ликвидации находятся предприятия «Центруголь» и «Антрацит».

Советник «главы ЛНР» Марина Филиппова сообщила, что четыре объекта ликвидируемых предприятий оказались проблемными. Один из них – насосная станция «Лескино», расположенная на территории Антрацитовского района, – снабжает поселок Горняк, который относится к городу Ровеньки. Также не решены вопросы по передаче насосной станции шахты «Княгиненская» города Красный Луч и очистным сооружениям, которые находятся на территории Перевальского и Славяносербского районов в пгт Макшеевка и Лотиково.

«Это те очистные сооружения, которыми в основном пользовались угольные предприятия, то есть сброс шел от действующих шахт. На сегодняшний день эти предприятия находятся на стадии ликвидации, поэтому нужно рассмотреть дальнейшую историю использования этих очистных сооружений: насколько они нужны, насколько они востребованы, и какая перспектива использования этих объектов», – сказала Филиппова.

По итогам обсуждения насосную станцию «Лескино» решили передать на баланс предприятия «Лугансквода». «Чиновники» уверяют, что смогут рассчитать тариф и получать с населения плату за обслуживание.

По очистным сооружениям Перевальского и Славяносербского районов к решению пока не пришли. Как сообщается, учитывая степень их изношенности, Леонид Пасечник поручил «главам администраций» городов и районов вместе с представителями шахт и «Луганскводы» разобраться в ситуации и дать соответствующие предложения.

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