Министерство энергетики не намерено продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 грн/куб м, установленного правительством на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом ведомство ожидает, что завершение действия ограничения не повлечет увеличения цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактах для бытовых потребителей не превысит имеющегося уровня.

Из-за холодной погоды зимой 2021 года Кабинет министров был вынужден на два месяца ограничить стоимость газа на розничном рынке. В феврале-марте газопоставляющим компаниям запретили продавать его дороже 6,99 гривен за кубометр.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине разрабатывается концепция годовой цены газа для населения. Кабмин также намерен обязать ПАО «Укргаздобыча» с апреля 2021 года продавать 100% отпуска объема природного газа всем участникам рынка на условиях не хуже, чем группе «Нафтогаз».

НКРЭКУ на заседании 5 марта предварительно одобрила решение, которым обязала всех поставщиков газа предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет сроком действия с 1 мая по 30 апреля по фиксированной цене.