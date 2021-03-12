С 1 марта в Украине провели индексацию пенсий, но люди часто разочаровываются размером повышения, который оказался меньше ожидаемого. Об этом говорится в сюжете телеканала «Украина 24».



В Пенсионном фонде Украины пояснили, что размер повышения пенсий рассчитывают по следующей формуле: (5%+17%):2=11, где 5% – рост инфляции в 2020 году, 17% – повышение средней зарплаты за предыдущие 2018-2020 годы. Сумма этих показателей делится на 2, и таким образом, индексация пенсий составляет 11%.



В Пенсионном фонде уверяют, что выплаты уже пересчитали, и уже с начала марта пенсионеры получают новые суммы.



11% повышения – это средний показатель, который составляет около 308 гривен, но у каждого размер перерасчета будет индивидуальным. При этом есть минимальный лимит в 100 гривен.



«Если вследствие проведенного прерасчета сумма повышения не достигает 100 гривен, устанавливается доплата до такого повышения», – отметила директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.



Размер повышения зависит от официального стажа и уровня зарплаты. Повышается только «голая» пенсия, то есть основная сумма без доплат.



На «горячую линию» ПФУ уже поступает множество звонков, люди сами пытаются рассчитать новый размер своих пенсий и разочаровываются.



«Люди же считают эти 11% на надбавки и повышения, которые входят в состав пенсионной выплаты. Например, пенсионер обращается к нам по поводу небольшой доплаты. У него 3 тысячи гривен пенсия, но там есть повышения определенные, а на повышения эти проценты не считаются. Доплата за сверхнормативный стаж – на нее тоже не насчитываются 11%», – пояснила Елена Охрименко.



Всего в Украине более 11 миллионов пенсионеров, но индексация выплат в марте коснется не всех, а только тех, кому пенсия назначена в соответствии с законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Это люди, которые получают пенсии по возрасту, за выслугу лет, в связи с инвалидностью и в связи с потерей кормильца. Таких в Украине более 8 миллионов человек.