Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии согласно утвержденным процедурам. Об этом рассказал глава Координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции Александр Баранов в программе «Имею право» на телеканале «Дом».



«Если человек хочет получать пенсию в Украине при том, что он зарегистрирован на неподконтрольной территории, в первую очередь ему нужно получить место регистрации на подконтрольной территории и получить справку о том, что он – внутренне перемещенное лицо», – отметил Баранов.



Юрист подчеркнул, что главный документ, который подтверждает стаж, – это трудовая книжка, но в случае отсутствия трудовой книжки можно использовать информацию из других источников. Это могут быть данные с сайта Пенсионного фонда из реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также другие документы, которые могут подтверждать трудовой стаж, – зарплатные ведомости, выписки из банков, договора, справки и выписки из приказов, удостоверения и т.д.



Однако в случае неподконтрольных территорий, отметил Баранов, появляется особенность, которая заключается в том, что иногда невозможно подтвердить этот стаж, невозможно получить документы.



В этой связи 12 ноября 2020 года правлением Пенсионного фонда Украины были внесены изменения в порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж для назначения пенсии, утвержденного постановлением правления ПФУ от 10 ноября 2006 года № 18-1.



Документом определена процедура подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж работы, в том числе до 1 января 2004 года, на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на данный момент во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, в АР Крым и городе Севастополе.



«Для подтверждения стажа работы на предприятиях, которые находятся на неподконтрольных территориях Украины, необходимо обратиться в комиссии по подтверждению стажа работы, которые дают право на назначение пенсии. Такие комиссии работают при главных управлениях ПФУ в областях. С заявлением о подтверждении стажа работы человек или его законный представитель (если человек самостоятельно не может приехать, а законный представитель в этом случае должен действовать по нотариально заверенной доверенности), может обратиться к любому территориальному органу Пенсионного фонда», – пояснил представитель Минюста.



Для подтверждения стажа работы на неподконтрольной территории человек подает копию трудовой книжки (имеющуюся), а также указывает информацию от двух свидетелей, которые могут подтвердить его трудовой стаж (возможно, это бывшие сослуживцы, руководители, подчиненные). Эти два человека должны находиться на подконтрольной территории Украины, потому что в процессе рассмотрения дела комиссии будет необходимо опрашивать свидетелей.



«Если трудовая книжка не соответствует предыдущим образцам (старому времен СССР – Ред.) или образцу, который утвержден в Украине, с этой трудовой книжкой можно обратиться в суд, и уже суд будет устанавливать факт нахождения в трудовых отношениях», – добавил Баранов.



В случае обращения в суд вместе с заявлением необходимо предоставить такие документы: паспорт, копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (дополнительно предъявляется оригинал справки), идентификационный код или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании, трудовую книжку, индивидуальные сведения о застрахованном лице за период работы или справку о заработной плате, личную декларацию об отсутствии гражданства государства-оккупанта, документы, удостоверяющие особый статус лица (например, удостоверение участника боевых действий).

Ранее в Главном управлении ПФУ в Донецкой области пояснили, что Пенсионный фонд принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы в районах, которые сейчас временно неподконтрольны украинской власти. Процедура подтверждения трудового стажа для назначения пенсий жителям ОРДЛО через специальные комиссии касается тех периодов работы до 1 января 2004 года, о которых есть неточные записи в трудовой книжке, или они отсутствуют, или есть такие записи, которые нельзя использовать для принятия решения о назначении выплаты.