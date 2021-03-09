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Как подтвердить стаж для назначения пенсии жителям неподконтрольного Донбасса: Разъяснение юриста

09 марта 2021, 19:20

Как подтвердить стаж для назначения пенсии жителям неподконтрольного Донбасса: Разъяснение юриста

Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий могут подтвердить трудовой стаж для назначения пенсии согласно утвержденным процедурам. Об этом рассказал глава Координационного центра по предоставлению правовой помощи Министерства юстиции Александр Баранов в программе «Имею право» на телеканале «Дом».

«Если человек хочет получать пенсию в Украине при том, что он зарегистрирован на неподконтрольной территории, в первую очередь ему нужно получить место регистрации на подконтрольной территории и получить справку о том, что он – внутренне перемещенное лицо», – отметил Баранов.

Юрист подчеркнул, что главный документ, который подтверждает стаж, – это трудовая книжка, но в случае отсутствия трудовой книжки можно использовать информацию из других источников. Это могут быть данные с сайта Пенсионного фонда из реестра общеобязательного государственного социального страхования, а также другие документы, которые могут подтверждать трудовой стаж, – зарплатные ведомости, выписки из банков, договора, справки и выписки из приказов, удостоверения и т.д.

Однако в случае неподконтрольных территорий, отметил Баранов, появляется особенность, которая заключается в том, что иногда невозможно подтвердить этот стаж, невозможно получить документы.

В этой связи 12 ноября 2020 года правлением Пенсионного фонда Украины были внесены изменения в порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж для назначения пенсии, утвержденного постановлением правления ПФУ от 10 ноября 2006 года № 18-1.

Документом определена процедура подтверждения периодов работы, которые засчитываются в стаж работы, в том числе до 1 января 2004 года, на предприятиях, в учреждениях, организациях, расположенных на данный момент во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, в АР Крым и городе Севастополе.

«Для подтверждения стажа работы на предприятиях, которые находятся на неподконтрольных территориях Украины, необходимо обратиться в комиссии по подтверждению стажа работы, которые дают право на назначение пенсии. Такие комиссии работают при главных управлениях ПФУ в областях. С заявлением о подтверждении стажа работы человек или его законный представитель (если человек самостоятельно не может приехать, а законный представитель в этом случае должен действовать по нотариально заверенной доверенности), может обратиться к любому территориальному органу Пенсионного фонда», – пояснил представитель Минюста.

Для подтверждения стажа работы на неподконтрольной территории человек подает копию трудовой книжки (имеющуюся), а также указывает информацию от двух свидетелей, которые могут подтвердить его трудовой стаж (возможно, это бывшие сослуживцы, руководители, подчиненные). Эти два человека должны находиться на подконтрольной территории Украины, потому что в процессе рассмотрения дела комиссии будет необходимо опрашивать свидетелей.

«Если трудовая книжка не соответствует предыдущим образцам (старому времен СССР – Ред.) или образцу, который утвержден в Украине, с этой трудовой книжкой можно обратиться в суд, и уже суд будет устанавливать факт нахождения в трудовых отношениях», – добавил Баранов.

В случае обращения в суд вместе с заявлением необходимо предоставить такие документы: паспорт, копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (дополнительно предъявляется оригинал справки), идентификационный код или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании, трудовую книжку, индивидуальные сведения о застрахованном лице за период работы или справку о заработной плате, личную декларацию об отсутствии гражданства государства-оккупанта, документы, удостоверяющие особый статус лица (например, удостоверение участника боевых действий).

Ранее в Главном управлении ПФУ в Донецкой области пояснили, что Пенсионный фонд принял изменения, которые регулируют порядок подтверждения стажа за периоды фактической работы в районах, которые сейчас временно неподконтрольны украинской власти. Процедура подтверждения трудового стажа для назначения пенсий жителям ОРДЛО через специальные комиссии касается тех периодов работы до 1 января 2004 года, о которых есть неточные записи в трудовой книжке, или они отсутствуют, или есть такие записи, которые нельзя использовать для принятия решения о назначении выплаты.

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