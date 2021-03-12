Состоялось первое заседание Наблюдательного совета проекта «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины». По итогам его реализации около 1500 внутренне перемещенных лиц смогут получить жилье до 2025 года.



Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, данный проект реализуется представительством Международной организации миграции в Украине (МОМ) при финансировании правительства Германии через Банк развития KfW.



Исполнителями проекта с украинской стороны являются Минреинтеграции и городские советы Краматорска и Северодонецка, с которыми МОМ заключила Меморандум о сотрудничестве в начале сентября 2020 года.



В ходе первого заседания участники обсудили ход реализации проекта в Краматорске и Северодонецке, сроки строительства жилья. Так, начало выполнения строительных работ в Северодонецке запланировано на сентябрь 2021 года, а в Краматорске – на октябрь этого года.



Кроме того, обсуждался запуск онлайн-платформы и AppChat на базе портала «Дія», которые станут официальным источником информации о проекте и обеспечат интерактивное общение с общественностью относительно этапов строительства.



Также стороны согласовали вопрос создания организационных структур в Краматорске и Северодонецке.

Проект «Улучшение жилищных условий внутренне перемещенных лиц на востоке Украины» предусматривает привлечение финансовой помощи в размере 22,1 миллионов евро для строительства 500 квартир и приобретения 60 квартир на вторичном рынке в Краматорске и Северодонецке. Такое жилье планируется предоставлять ВПЛ в аренду за умеренную арендную плату с последующим правом выкупа.