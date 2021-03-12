Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены при подготовке и ратификации «Харьковских соглашений» в период с 2008 по 2010 годы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В СБУ отмечают, что уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.



Следователи изучают, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года «Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года», соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.



По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.



«С целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия», – уведомили в СБУ.

Совет национальной безопасности и обороны поручил СБУ проверить обстоятельства голосования по ратификации «Харьковских соглашений» в 2010 году на предмет признаков госизмены со стороны 236 народных депутатов VI созыва.



В частности, среди тогдашних депутатов, причастных к ратификации «Харьковских соглашений»: Ринат Ахметов, Игорь Палица, Вадим Столар, Виталий Хомутынник, Николай Злочевский, Юрий Иванющенко, Василий Хмельницкий, Андрей Деркач, Юлия Левочкина (Новикова).



Также в списке есть люди, которые сегодня занимают высокие должности, такие как член совета Нацбанка Василий Горбаль, судья Конституционного Суда Сергей Головатый, ректор Национального авиационного университета Максим Луцкий и другие.