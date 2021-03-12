Данилов про обострение в зоне ООС: Ситуация не критическая

Секретарь СНБО Алексей Данилов констатировал обострение ситуации в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, но заверил, что ситуация полностью контролируется военнослужащими. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



Он отметил, что сообщения о якобы готовящемся наступлении ВСУ являются дезинформацией, которую распространяет РФ: «Это такая психологическая атака идет».



По словам Данилова, несмотря на увеличение случаев нарушения режима «тишины», ситуация не является критической.



«Действительно, у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение. Увеличивается количество обстрелов, но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», — сказал секретарь СНБО.

Накануне Данилов заявил, что ВСУ не позволят боевикам повторить захват украинских территорий, как это было в 2014 году.