Олигарх Ринат Ахметов возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины журнала Forbes. Его капитал оценили в 7,6 миллиарда долларов.



Состояние Ахметова увеличились с 2,8 миллиарда долларов в 2020 году до 7,6 миллиарда долларов. В прошлом году отмечалось, что, по сравнению с пиковым 2013 годом, состояние самого богатого украинца сократилось почти в шесть раз.



Теперь Ахметов занимает 330 место в рейтинге самых богатых людей в мире по версии Forbes. Наибольшие его активы — это компании «Метинвест» — 3,3 миллиарда долларов и ДТЭК — 2,1 миллиарда.



Второе место в перечне у бизнесмена Виктора Пинчука. С июня 2020 года его состояние выросло с 1,4 миллиарда до 2,5 миллиарда долларов.



На третьей ступени в рейтинге Константин Жеваго. Его состояние увеличилось на миллиард — до 2,1 миллиарда долларов.



Также в число самых богатых украинцев вошли:

Игорь Коломойский — 1,8 миллиарда долларов;

Геннадий Боголюбов — 1,7 миллиарда долларов;

Петр Порошенко — 1,6 миллиарда долларов;

Вадим Новинский — 1,4 миллиарда долларов.