Ринат Ахметов и его сын Дамир на фоне недавно приобретенного дома в Швейцарии. Коллаж: KyivPost

Сын украинского олигарха Рината Ахметова Дамир купил дом за 60 миллионов швейцарских франков (2 миллиарда гривен) на берегу Женевского озера в Швейцарии. Об этом говорится в статье журналиста Сергея Лещенко в газете KyivPost за 12 марта.



Автор статьи ссылается на реестры Швейцарии, в частности, кантона Женева. Операция по покупке резиденции была проведена в декабре 2020 года.



У въезда к улице, где расположен дом 32-летнего Дамира Ахметова, есть знак, указывающий на то, что это частная территория. Это значит, что здесь нежелательно гулять без разрешения проживающих на этой улице. На повороте к дому Ахметова-младшего стоит машина с охраной. Резиденция оборудована камерами видеонаблюдения.



Дамир — старший сын Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании и является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и «Метинвеста».



На своем YouTube-канале Лещенко пересказал содержание статьи.

Дополняется...