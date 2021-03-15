Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Никаких других «иммунных паспортов» Украина вводить не планирует. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Коронавирус. Инфо».



По его словам, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации. При этом Ляшко добавил, что в случае, если определенная страна потребует при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.



«Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19», — подчеркнул санврач.



В Европейской комиссии планируют представить предложение по цифровым «зеленым сертификатам» для вакцинированных от COVID-19. «Зеленые сертификаты» будут также вводиться для людей, которые переболели COVID-19 или имеют отрицательный тест.