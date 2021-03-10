В Европейской комиссии на следующей неделе планируют представить предложение по цифровым «зеленым сертификатам» для вакцинированных от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии в Twitter.



«Зеленые сертификаты» будут также вводиться для людей, которые переболели COVID-19 или имеют отрицательный тест.



«Это цифровое доказательство того, что человек был вакцинирован против COVID-19, или вылечился от COVID-19, или имеет отрицательный результат теста, будет способствовать безопасному свободному перемещению граждан в ЕС», – говорится в сообщении.



Еврокомиссия планирует ввести цифровые «зеленые сертификаты» к лету 2021 года. Для этого будет налажено сотрудничество со странами ЕС, чтобы определить быстрые технические решения, убедиться, что подлинность цифровых документов может быть надежно проверена на всей территории ЕС и получить взаимное признание паспортов странами.



«Цифровые "зеленые сертификаты" будут соответствовать требованиям защиты данных, безопасности и конфиденциальности. Они должны быть созданы на основе руководящих принципов взаимодействия и общего набора данных для результатов испытаний, которые страны ЕС уже согласовали», – отметили в Еврокомиссии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что скорее всего, паспорт вакцинированных лиц будет разрабатываться в формате, который предусматривает использование QR-кода, наличие государственных реестров и общую верификацию реестров между странами, чтобы они были адаптированы.