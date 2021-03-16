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Грицак прокомментировал свое присутствие на «пленках Медведчука-Суркова»

16 марта 2021, 22:48

Грицак прокомментировал свое присутствие на «пленках Медведчука-Суркова»

Бывший глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что в 2014 году контактировал с «министром обороны ДНР» Владимиром Кононовым, но вопрос касался обмена пленными. Об этом Грицак рассказал «Радио Свобода», комментируя наличие своего имени на записях якобы разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова.

«Это был 2014 год, и у нас, действительно, готовился большой обмен. Этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Фактически, мы, когда были уже готовы к обмену, насколько я помню, российская сторона поставила тогда обязательным условием ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украине, будут выполнены... Тогда по решению президента, был Медведчук включен предыдущим главой СБУ Валентином Наливайченко в состав Трехсторонней контактной группы», — пояснил Грицак.

По его словам, при подготовке обмена пленными было несколько контактов с Кононовым.

«Мы это всегда делали... Мы проводили обмены достаточно успешно, мы не включали ни политического руководства, ни нашего, ни так называемых "республик", а принимали решение, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрем, из ям», — заявил экс-глава СБУ.

Грицак добавил, что никогда не обсуждал с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» вопрос передачи «налички» на оккупированных территориях.

«Это абсурд, просто абсурд. Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще "наличности" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах... Речь идет о целенаправленные попытки дискредитации нас», — сказал он.

Накануне в СМИ появилась новая аудиозапись разговоров, на котором голоса, похожие на голоса лидера ОПЗЖ, народного депутата Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова. В разговоре, в частности, шла речь о коррупционных схемах на оккупированных территориях Донбасса и формирования так называемого Совета городов.

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