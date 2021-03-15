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СМИ опубликовали новые записи разговоров «Медведчука-Суркова»

15 марта 2021, 20:23

СМИ опубликовали новые записи разговоров «Медведчука-Суркова»

Новые записи разговоров между якобы одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым опубликовало издание «Обозреватель» в понедельник.

Всего на записях представлены три разговора между мужчинами, чьи голоса похожи на голоса Виктора Медведчука и Владислава Суркова. Когда именно их общение было записано ㅡ неизвестно.

Мужчины обсуждают назначение так называемого министра обороны группировки «ДНР» Владимира Кононова, схему по поставке наличных в Дебальцево. При этом «Медведчук» упоминает, что с украинской стороны в этом процессе фигурирует тогдашний первый замглавы СБУ Василий Грицак. Эту должность он занимал с 7 июля 2014 года, а летом 2015-го возглавил СБУ.

«Там с «Царем» связался Сергей Сергеевич, да? Он не Сергей Сергеевич, он вообще... Это Грицак — первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал: «Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?» Тот говорит: «Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим железнодорожный узел, Дебальцево, и доставку... А тот начал: "Да ну, с кем ты разговариваешь". Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек немаленький, он генерал-полковник, кстати. <...> А тема Дебальцево и поставок туда наличных», — сказал предполагаемый Медведчук.

Также на записях говорят о создании некого Совета городов и упоминают Минские соглашения, по пунктам которых «Медведчук» должен был передать некоторые пожелания «Суркова».

Издание «Цензор.нет» 25 февраля обнародовало запись разговора, как утверждается, между Медведчуком и Владиславом Сурковым, которая датируется концом 2014 года. Тогда Сурков являлся помощником президента РФ.

На записи предполагаемый Медведчук, который является кумом президента РФ Владимира Путина, сказал «Суркову», что Петр Порошенко хочет «втащить» его в «авантюру», имея ввиду процесс обмена пленными на востоке Украины.

Медведчук прокомментировал публикацию аудиозаписей. Он не подтвердил их аутентичность, однако заявил, что в 2014 году действительно вел переговоры на эти темы с представителями российской власти по поручению Порошенко.

СБУ 9 марта допросила Медведчука по факту публикации аудиозаписей. Также на допрос был приглашен Порошенко, который не явился.

На заседании 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний за «финансирование терроризма». Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Санкции утверждены указом президента Владимира Зеленского.

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