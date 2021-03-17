Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился с призывом к местным властям при необходимости усиливать введенные карантинные ограничения для противодействия распространению коронавируса.



«В Украине продолжает работать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализации — вводите дополнительные ограничения», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.



Он подчеркнул, что если все будут соблюдать противоэпидемиологические ограничения и сокращать социальные контакты, то новый локдаун не нужно будет вводить.



В то же время, если большинство областей перейдет в «красную» зону, то правительство будет вынуждено ввести жесткий карантин.