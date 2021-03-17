Председатель временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Руслан Горбенко инициирует обращение к президенту Украины об увольнении главы Луганской ОГА — руководителя областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Об этом Горбенко сообщил на брифинге.



Он сообщил, что члены ВСК на своем заседании во вторник единогласно приняли решение об обращении к премьер-министру и президенту Украины об увольнении Гайдая с занимаемой должности и Александра Стрюка с должности главы военно-гражданской обладминистрации Северодонецка в связи с нарушением ими законодательства Украины.



По словам Горбенко, ВСК также поддержала обращение к СНБО с просьбой заслушать Гайдая об организации деятельности по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с масштабными лесными пожарами на территории Луганской области в прошлом году и о принятии решения о соответствии Гайдая занимаемой должности.



Кроме этого, комиссия решила обратиться к министру внутренних дел с просьбой отстранить главу ГСЧС Луганской области Михаила Пшика от выполнения обязанностей и дать оценку его деятельности при ликвидации лесных пожаров.

Верховная Рада 2 декабря 2020 года создала ВСК по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области, а также действий или бездеятельности Луганского облуправления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной ВГА.



В июле и октябре 2020 года в Луганской области произошли масштабные пожары. В результате погибли 11 человек, пострадало 19, в том числе 3 сотрудника ГСЧС. Во время тушения пожаров эвакуированы 150 человек.



Луганская облпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.2 ст.367, ч.2 ст.191 Уголовного кодекса Украины).